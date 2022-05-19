التضامن تعلن عن وظيفة استشاري لتدريب رصد المشكلات السلوكية عند الأطفال

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن شغرها وظيفة استشاري تنفيذ تدريب لرصد المشكلات السلوكية عند الأطفال والمراهقين، وكيفية التعامل معها؛ لبناء قدرات المشاركين في الرصد والتعامل مع المشكلات السلوكية لدى الأطفال والمراهقين.

أهداف تدريب رصد المشكلات السلوكية عند الأطفال

وذكرت وزارة التضامن، عبر موقعها الرسمي، أنّ هناك العديد من الأهداف لاستشاري التدريب، والتي تتمثل في:

- يتعرف المشاركون على ماهية المشكلات السلوكية لدى الأطفال والمراهقين.

- أن يتمكن المشاركون من معرفة كيفية رصد المشكلات السلوكية لدى الأطفال والمراهقين.

- أن يفرق المشاركون بين مفاهيم المشكلة السلوكية، الاضطراب النفسي، المرض النفسي.

- أن يحدد المشاركون أسباب المشكلات السلوكية لدى الأطفال والمراهقين.

- أن يضع المشاركون خطط علاج للمشكلات السلوكية لدى الأطفال والمراهقين.

- أن ينفذ المشاركون خطط التدخل في علاج المشكلات السلوكية لدى الأطفال والمراهقين.

- أن يوظف المشاركون أنشطة الدعم النفس الاجتماعي في علاج المشكلات السلوكية لدى الأطفال والمراهقين كأحد طرق التدخل.

- أن يحدد المشاركون أدوار الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي في التعامل مع المشكلات السلوكية للأطفال والمراهقين، وكيفية التنسيق فيما بينهما.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنّه يتم استهداف فرق عمل إدارة الحالة في 14 محافظة مقسمين على 5 مجموعات تدريبية، بإجمالي 140 متدربًا تقريبًا، خلال 5 أيام تدريبية يحتوي اليوم التدريبي على 6 ساعات تدريب من دون ساعة الراحة.

المؤهلات المطلوبة في استشاري رصد المشكلات السلوكية عند الأطفال

- مؤهل نفسي مناسب.

- خبرة في تنفيذ التدريبات النفسية لأكثر من ثلاث سنوات.

- تقديم نفس التدريب أو تدريبات مشابهة.

- خبرة عملية في العمل مع الأطفال ممن يعانون من مشكلات سلوكية.

- يُفضل من له خبرة العمل مع الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية.

المطلوب لوظيفة استشاري رصد المشكلات السلوكية عند الأطفال

- إرسال عرض فني شامل للموضوعات وطرق تقديم التدريب وتقييمه.

- إرسال عرض مالي شامل الضرائب إضافة إلى البيانات الضريبية.

- إعداد مادة علمية تشمل موضوعات التدريب وتحقق أهدافه.

- إعداد برنامج تدريبي للخمسة أيام شامل كل الموضوعات ويحقق الأهداف الموضوعة.

- تنفيذ التدريب المشار إليه بعاليه.

- عمل التقييم اللازم لفرق العمل من اختبار قبلي وبعدي.

- تقديم توصيات خاصة بتحسين وتطوير أداء الفريق في التعامل مع المشكلات السلوكية وفقاً لأنشطة التدريب وملاحظات الاستشاري خلاله.

- تقديم تقرير بالمهمة خلال أسبوع كحد أقصى على نهاية التدريب.

- إذا قام استشاري واحد أو فريق بالمهمة سيتطلب الأمر كتابة تقرير نهائي عن مرات تنفيذ التدريب.

وترسل العروض شاملة السيرة الذاتية للاستشاري أو لفريق العمل حتى 30 مايو 2022 على البريد الإلكتروني Care@moss.gov.eg.