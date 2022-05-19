مقتل قهوجي في معركة دامية ببولاق الدكرور بسبب «لعب العيال»

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وفق ما تبلغ به من قسم شرطة بولاق الدكرور، عن وفاة شاب 34 عاما «قهوجي»، مقيم بشارع الجمال صفط اللبن، توفى إثر إصابتة بإرتجاج بالمخ ونزيف داخلي، وافته المنية إثرها صباح اليوم.

تفاصيل الواقعة

بينت التحريات التي قام بها المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور أن المجني عليه 34 عاما، بسؤال عمه البالغ من العمر 72 عاما، قرر أن نجل شقيقه تشاجر مع سائق 43 عاما بسبب لهو الأطفال أمام المنزل، بتاريخ 16 من الشهر الجاري، ليقوم المتهم بضربه «بشومة» على رأسه تسببت له بارتجاج في المخ، ونزيف داخلي توفي إثرها.

مستشفى قصر العيني يثبت صحة الواقعة

بمناقشة مستشفى قصر العيني، تبين صدق رواية المسن عم الضحية بحضور المجني عليه يوم 16 مايو مصاب، إثر تعرضه لمشاجرة، كما أرفقت تقريرا بحالته، يوضح إصابته بارتجاج بالمخ ونزيف داخلي.

ضبط الجاني

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة «شومة»، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات، أقر بفعلته نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليه، تطورت إلى تشابك بالأيدي، الأمر الذي دفع الأخير لضرب المجني علية بشومة على رأسه، تسببت في وفاته فيما بعد.

النيابة تصرح بالدفن

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبي عليه، ومعرفة سبب الوفاة، كما انتدبت عناصر الطب الشرعي، لإعداد تقرير واف بحالة المجني عليه، وصرحت بالدفن، وتتابع النيابة العامة استمرار التحقيق في الواقعة.