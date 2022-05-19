رويترز: واشنطن تعمل على تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن لكسر الحصار

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة تعمل على تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن طويلة المدى لكسر الحصار الروسي المفروض على سواحل وموانئ أوكرانيا في البحر الأسود، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مفاوضات بين روسيا والغرب لرفع الحصار عن موانئ أوكرانيا

يأتي ذلك وسط أنباء عن مفاوضات بين روسيا والغرب لكسر الحصار الروسي المفروض على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود والسماح بمرور شحنات القمح والبضائع الأوكرانية إلى بقية أنحاء العالم، وهو ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس.

روسيا تطلب رفع العقوبات عنها مقابل رفع الحصار عن أوكرانيا

وإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه لن يكشف الآن عن مزيد من التفاصيل حول هذه المفاوضات، إلا أن مصادر قالت إن روسيا تطلب في المقابل أن يتم رفع العقوبات عنها مقابل سماحها بمرور البضائع الأوكرانية من موانئها على البحر الأسود والتي تفرض السفن الحربية الروسية حصارا عليها.

وتتبادل كل من روسيا والغرب الاتهامات حول المسئولية عن الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم الآن والمتوقع أن تتفاقم أكثر، حيث يشير الغرب إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا هي السبب، فيما تقول موسكو إن العقوبات الغربية عليها هي السبب.

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وكانت أوكرانيا أعلنت من قبل استهداف سفينة انزال روسية وإغراقها، كما أعلنت أيضا أنها استهدفت الطراد الروسي موسكفا الذي غرق بعدها بساعات في مياه البحر الأسود خلال محاولة لنقله لإصلاحه في القاعدة البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم.

وتأتي محاولة روسيا السيطرة على سواحل أوكرانيا على البحر الأسود (الواقعة في جنوب البلاد)، في إطار ما أعلنته روسيا عن أنها تستهدف في المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، السيطرة الكاملة على شرق وجنوب أوكرانيا.