السر في 3 خطوات.. «عبدالله» يحصل على المركز الأول عالميا في حفظ القرآن

كشف عبدالله منصور، الطالب في كلية طب الأسنان بجامعة الزقازيق، حصوله على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة القرآن الكريم، التي شارك فيها 42 دولة على مستوى العالم، قائلا: إن والده وجهه منذ الصغر لحفظ القرآن الكريم، والذي يمر بثلاث مراحل.

3 مراحل لحفظ القرآن

أضاف «منصور»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن المرحلة الأولى بداية الحفظ وتوصيل المعنى، والمرحلة الثانية تتمثل في التثبيت، بحيث لا يكون هناك أخطاء في المتشابهات، وتعلم علم الأحكام، والمرحلة الثالثة الارتقاء بالقرآن، وأخذه بالسند متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تحقيق الغاية من القرآن.

وأشار إلى أن القرآن الكريم كتاب عظيم، ولا يؤخذ بسهولة بمجرد القراءة، لكن يؤخذ بالتلقي، متابعا: «لابد من وجود شيخ يرشد الفرد، والذي من مواصفاته لتحفيظ القرآن الكريم أنه يكون لديه سند متصل عن شيخه عن شيخه إلى الانتهاء بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا جبريل ثم إلى الله عز وجل حتى يتحري منتهى الدقة وألا تتواجد أي شائبة خطأ».

ختم القرآن في سن الـ12

أوضح أنه بدأ في حفظ القرآن الكريم منذ صغره، توجيها لوالده في سن 4 سنوات، وختم القرآن الكريم في سن 12 سنة، وهذه كانت البداية وليس النهاية، حيث بدأ بعدها في مراجعة القرآن الكريم بشكل جيد للغاية ومراجعة المتشابهات وتعلم الأحكام والنطق الصحيح والمخارج والصفات والوقف حتى يتضح المعنى.

وعن كيفية توفيقه بين دراسته وقراءة القرآن الكريم، قال إنه يعطي لقراءة القرآن الجزء الأكبر من حياته، لكن القرآن ما وجد في شيء إلا زانه، وبالتالي يبارك في الوقت ويعطي راحة في البال وقبول في الزيادة من العلوم.