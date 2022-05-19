عامل يطلق النار على نجل شقيقه في سوهاج بسبب خلافات الميراث

نشب شجار على الميراث بين شقيقين بمركز سوهاج، ليطلق أحدهما أعيرة نارية على نجل الآخر، الذي جرى نقله لمستشفي سوهاج العام لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مستشفى سوهاج العام يفيد بوصول المدعو «حماده. ع. س»، 34 عاما، عامل، يقيم بدائرة مركز سوهاج، إلى المستشفى العام مصابا بطلق ناري بمشط الساق اليمني، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

المصاب ووالده يتهمان عمه بإطلاق النار عليه

وبسؤال المصاب ووالده المدعو «عوض. س. ع. ع»، 70 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية بمركز ومدينة سوهاج، اتهم عم المصاب المدعو «علي. س. ع»، 55 عاما، عامل، يقيم بالناحية ذاتها في مركز ومدينة سوهاج، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته، بسبب خلاف على الميراث بين الشقيقين «والد المصاب وعمه».

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم «فرد روسي محلي الصنع»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة للسبب ذاته؛ فأطلق النار على شقيقة بمشاجرة بينهما، فأصيب نجل شقيقه.

كما جرى التحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرير محضر بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.