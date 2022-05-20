رفع 140 حالة إشغال وتشميع 15 منشأة لمخالفة مواعيد الغلق بالجيزة

كشفت محافظة الجيزة عن تواصل الحملات المكثفة في الأحياء والمدن والمراكز والقرى التابعة لها، لإعادة الانضباط للشارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات للقضاء على المظاهر العشوائية.

رفع إشغالات الورش والمحلات التجارية

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، عن قيام حي الهرم بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات تحت إشراف ومتابعة المهندس حسن موافي، رئيس حي الهرم، بشوارع القطاع الجنوبي بالمجزر الآلي هرم في الاتجاهين، لافتا إلى أنه تم تمشيط الشارع بأكمله وإزالة كافة الحواجز الحديدية والسلاسل والكتل الأسمنتية والأحجار والكاوتش التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات بالشوارع، وتعوق تسيير الحركة المرورية.

كما تم فتح الشوارع والأرصفة أمام المارة، وإزالة كافة التعديات على خط التنظيم ورفع جميع إشغالات الورش والمحلات التجارية المتعدية على الطريق العام، والقضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية، والحفاظ على أعمال التطوير الشاملة بنطاق حي الهرم.

وأشارت محافظة الجيزة في بيانها، إلى أنه جاري المتابعة المستمرة ومداومة الحملات لعدم عودة التعديات وردع المخالفين، وتم التحفظ علة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إيداع المضبوطات بمستودع الإشغالات

وأكدت محافظة الجيزة، قيام حي جنوب الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة للتعديات على الطريق العام، تحت إشراف المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي جنوب الجيزة، لافتا إلى أنه تم رفع إشغالات المحال والمقاهي بشوارع ربيع الجيزي والبحر الأعظم ورضوان بن الطبيب والجامعة وبرادة من الأهرام وميدان أم المصريين.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم رفع الحواجز الحديدية من شوارع النيل السياحي والجامعة وكلية الزراعة والبحرالأعظم، لافتا إلى أنه تم إيداع جميع المصادرات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشميع 15 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق

كما قامت أجهزة مدينة الحوامدية، بشن حملات على المحال والمنشآت التجارية والمقاهي بشوارع جمال عبد الناصر والنزهة وسعد زغلول وطراد النيل، وأسفرت عن رفع 140 حالة إشغال وغلق وتشميع 15 منشأة مخالفة غير ملتزمة بمواعيد الغلق، وتحرير 10 محاضر إشغال طريق و5 محاضر بيئة، وذلك بمتابعة من اللواء كمال عبدالله، رئيس مدينة الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.