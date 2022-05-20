«زراعة بورسعيد»: زرعنا قرابة 15 ألف فدان قمح.. وخصصنا 40 حقلا إرشاديا

قال الدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، إنّ المحافظة زرعت نحو 14596 فدانا أي قرابة 15 ألف فدان قمح في الموسم المنصرم، موضحًا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قدمت خدمات للمزارعين، وجرى تخصيص 40 حقلا إرشاديا، دعمتها الوزارة بتقاوي مجانية.

وأضاف عطية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «لا يمكن أن نغفل دور مركز البحوث الزراعية في تقديم التقاوي المنتقاة للحقول الإرشادية، وكل محافظة لها صنف معين يتماشى مع طبيعة التربة ودرجات الحرارة والرطوبة».

التركيز على الأصناف المقاومة للملوحة

وتابع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد: «درجة الحرارة في بورسعيد منخفضة عن باقي المحافظات، وكل محافظة يجب أن يكون لها توسعات في الزراعات عموما، ونركز في بورسعيد على الأصناف التي تقاوم الملوحة والظروف الجوية والتي تقاوم الجفاف، وفي فترة نضج المحصول كانت درجة الحرارة نخفضة عن الأعوام السابقة وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاجية وامتلاء الحقل».

متوسط الإنتاجية

وأردف الدكتور حسني عطية: «بعض الأراضي وصلت فيها إنتاجية القمح إلى 22 أردب رغم وجود الملوحكة وبعض الأشياء التي تعرقل الإنتاج، أما متوسط الإنتاج في المحافظة فإنه يقدر بنحو 16 أردب للفدان الواحد».

ووجه الدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، الشكر لكل مزارعي مصر، مشددًا على أنّ لديهم الحس الوطني الذي يجعلهم يدعمون بلدهم في ظل الظروف الصعبة التي يعاني العالم منها، ومن لم يكن يورد القمح من المازرعين في العام الماضي ورّد محصوله في العام الجاري.