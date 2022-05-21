حظك اليوم برج الثور السبت 21-5-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور هو ثاني الأبراج الفلكية، ويتميز مولود برج الثور بقدرته الكبيرة على تخطيط حياته بشكل سليم، فهو يحدد أهدافه ويحاول تنفيذها من خلال خطط محكمة، فهو يكره العشوائية في حياته، كما أنه يحب أن يكون قائدا في حياته المهنية.

مواصفات برج الثور

وأبرز مميزات برج الثور القدرة على القيادة بشكل جيد فهو يستطيع أن يقود فريق كامل بشكل ناجح ويجعل كل فرد في مكانه المثالي، وأبرز عيوبه العند الكبير فهو يحب تنفيذ رأيه في كل المواقف ويكره ان يقوم بشيء غير مقتنع به.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، اليوم السبت 21 مايو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويجب أن تكون مرنا في حياتك العملية وتتسم بالصبر في كل معاملاتك وعلاقتك مع زملاء العمل والمديرين حتى تحقق نجاح في حياتك المهنية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور الخاصة بعبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة، حيث أن الخلافات اليوم قد تشتعل لذا عليك أن تتخلى عن العصبية وتكون أكثر رزانة وعقل وهدوء حيث إن الصراخ لا يفيد وقد يدمر علاقتك مع أقرب الناس لك.