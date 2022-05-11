أسعار تذاكر القطارات بجميع خطوط السكة الحديد.. تبدأ من 6 جنيهات

أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر القطارات، على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحة أنه لا توجد أي زيادات على أسعارها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.

أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر

ذكرت السكة الحديد، في بيان رسمي، أن أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر، تبدأ من 6 جنيهات من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بنها، و32 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول أسيوط، و42 جنيها من القاهرة إلى فرشوط، و10 جنيهات من القاهرة إلى الواسطى، و42 جنيها من القاهرة إلى نجع حمادي، و44 جنيها من القاهرة إلى قنا، و56 جنيها من القاهرة إلى أسوان، و34 جنيها من القاهرة إلى أبو تيج، و34 جنيها من القاهرة إلى صدفا، و38 جنيها من القاهرة إلى سوهاج.

أسعار تذاكر القطارات الروسية

أكدت الهيئة، أن أسعار تذاكر القطارات الروسية على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، تبدأ من 15 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الزقازيق، و15 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بنها، و15 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بركة السبع.

أسعار الـVIP

أوضحت السكة الحديد، أنه لا توجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة الحالية، وأن أسعار تذاكر القطارات الـVIP تبدأ من 75 جنيها للدرجة الأولى، و60 جنيها للدرجة الثانية، من محطة القيام القاهرة إلى محطة الواسطى، و85 جنيها للدرجة الأولى، و65 جنيها للدرجة الثانية، من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بني سويف، و110 جنيهات للدرجة الأولى، و85 جنيها للدرجة الثانية من القاهرة إلى مغاغة.

وأشارت الهيئة، إلى أن أسعار تذاكر القطارات الـVIP تكون 200 جنيه للدرجة الأولى، و140 جنيها للدرجة الثانية من القاهرة إلى جرجا، و195 جنيها للدرجة الأولى و140 جنيها للدرجة الثانية من القاهرة إلى المنشأة، و195 جنيها للدرجة الأولى، و135 جنيها للدرجة الثانية من القاهرة إلى سوهاج، و190 جنيها للدرجة الأولى و135 جنيها للدرجة الثانية من القاهرة إلى المراغة، و185 جنيها للدرجة الأولى، و130 جنيها للدرجة الثانية من القاهرة إلى طهطا.