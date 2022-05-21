اليوم.. محافظ القاهرة يشهد تحويل أول أتوبيس نقل عام من السولار للغاز

يتفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، أول أتوبيس نقل عام تم تحويله من السولار للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة فى تقليل الانبعاثات الضارة للحفاظ على البيئة وتوفير 25 مليون جنيه سنويًا من ميزانية هيئة النقل العام، وذلك فى إطار تحويل محافظة القاهرة لصديقة للبيئة خلال الفترة المقبلة.

الحد من التلوث

وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، انه هناك خطة جار تنفيذها حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحويل أسطول أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار فى إطار الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، علاوة على ترشيد الاستهلاك والنفقات، مضيفا لـ«الوطن» أنه من المقرر تحويل 327 أتوبيس نقل عام سنويا من سولار إلى غاز طبيعي، فى إطار مواجهة التغيرات المناخية وتحسين البيئة.

خطة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز

وأوضح أن خطة تحويل الاتوبيسات بالهيئة لصديقة للبيئة فى القاهرة والاسكندرية العمل على تحويل 2262 أتوبيس بـ1.2 مليار جنيه فى إطار تنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها وترشيد استهلاك السولار والحد من تلوث الهواء والانبعاثات الحرارية.

وتشمل خطة التطوير لتحسين البيئة تحويل 1962 أتوبيس نقل عام بالقاهرة على مدار 6 سنوات وفى الاسكندرية سيتم تحويل 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى، والمرحلة الراهنة تشمل تحويل 377 أتوبيس للعمل بالغاز بـ200 مليون جنيه، منها 327 أتوبيس بالقاهرة و50 أتوبيس بالاسكندرية، مع العمل على توفير محطات تمويل تعمل بالغاز الطبيعي بالقاهرة والاسكندرية، فى إطار جعل أسطول أتوبيسات صديقة للبيئة، والتأكيد على أعمال الصيانة الدورية وتوفير قطع غيار أصلية، مع إجراء الصيانة بجراجات النقل العام بالقاهرة والاسكندرية.