توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار على بعض المناطق وبارد ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجة مئوية وذلك يومي السبت والأحد المقبلين، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ةشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، وفق بيان صادر عنها مساء اليوم، أن حالة الطقس المتوقعة بداية من السبت وحتى الخميس المقبل ستشهد طقسا معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء، معتدلا على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة السابق ذكرها، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة غدا السبت 21 مايو على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 22 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 23 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.