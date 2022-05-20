حصاد 375 ألفا و203 أفدنة قمح بالشرقية منذ بداية الموسم

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

وأوضح محافظ الشرقية، أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 19482 طنا و863 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 468299 طنا و570 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم487781 طنا و933 كيلو قمح، وما تم حصاده من الحقول الزراعية حتى اليوم 375 ألفا و203 أفدنة، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية، بلغت 423 ألفا و222 فدانا، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها القمح الجديد، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورا لإزلة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

تقديم كافة التيسيرات للمزارعين

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.