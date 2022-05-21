حظك اليوم برج الأسد السبت 21-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها بشأن مواليد برج الأسد الذين يملكون الكثير من الصفات الحميدة، من أهمها أنهم قادة في مناصبهم، ودائما يسعون للحصول على المناصب القيادية، فهذا المولود فق خبراء الأفلاك دائما ما ينظر للمستقبل ولا ينظر خلفة فهو يجد نفسه في المستقبل وينسى الماضي بكل تفاصيله ويأخذ منه التجربة فقط.

وبحسب علم النجوم، فإن مولود برج الأسد دائما ما يحب العائلة ويفضل قضاء الوقت داخل المنزل ولكنه قد يصطحب أعماله ومهامه داخل المنزل فهو برج دائم العمل من أجل تطوير نفسه، كما أن هذا المولود من أفضل شركاء الحياة على الجانب العاطفي فهو شريك مخلص وصادق وكريم جدًا في جميع علاقاته مع المحطين به.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

في جانبك المادي والاجتماعي والمهني فاليوم كن حذرا عزيزي مولود برج الأسد، فالقمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لحقوقك ولعلاقتك بمن حولك وتجنب الصدام في محيطك العملي.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

قد تكون منشغل تلك الفترة عزيزي مولود برج الأسد، ولهذا ينصحك الفلك بالاهتمام بالجانب العاطفي فـ حظك اليوم يخبرك بأن الوضع الوضع الفلكي دقيق اليوم السبت ولهذا لا تضن على من تحب بكلمات حلوة تكسبه بها فربما يحتاج الشريك لهذه الكلمات خلال تلك الفترة.

الحب ومولود برج الأسد

لا يعرف أن يجف قلب مولود برج الأسد فتجده دائما في حالة حب، فدائم هذا البرج الشعور الأحاسيس، ورغم أن هذا المولود يحب بصدق إلا أنه فور أن شعر بالقلق حيال العلاقة بدأ يتراجع خطوات للوراء للتفكير بشكل عملي حتى لا يقع في علاقة عاطفية تفقده الكثير في المستقبل، أكثر ما يعيب برج الأسد في الحب هو أن ملامحه السعيدة تتبدل ويبدو على وجهه الذبول لمجرد خروجه من قصة حب عميقة .