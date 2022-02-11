غلق كلي لشارع الهرم من تقاطع «محمد سالم» لـ«عزيز المصري» باتجاه الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق شارع الأهرام بدءا من تقاطعه مع شارع محمد سالم وحتى شارع عزيز المصري، غلقا كليا يبدأ من اليوم، وينتهي بانتهاء الأعمال الخاصة بتسليم 6 محطات من مترو أنفاق الخط الرابع.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إنه في ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفاق «المريوطية- العريش- المطبعة»، وما استلزم من غلق كلى لشارع الأهرام عند تقاطعه مع طريق المريوطية، اتجاه ميدان الجيزة، فإنه سيتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية، تحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم، حتى شارع عزیز المصري، بطول ما يقرب من 5000 متر، وبعرض ما يقرب من 18مترا، في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام.

الغلق كلي.. ويبدأ من اليوم وحتى انتهاء الأعمال

وأشارت محافظة الجيزة في بيانها اليوم، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه المشار إليه، تحديدا من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصري، (المنطقة المواجهة لفندق أوروبا)، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري 2022، وحتى انتهاء الأعمال.

التحويلات المرورية بسبب أعمال المترو

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

- استكمال السير بمحور أنور السادات «ترسا سابقا»، اتجاه مسطح کوبري عثمان محرم، وصولا حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم.

- السير يسارا بشارع عثمان محرم، مرورا بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري عثمان محرم المستحدث، ثم الدوران واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم، وصولا حتى شارع الأهرام.

عدم السماح بأي إشغالات أو انتظار خاطئ للمركبات

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية، باتخاذ اللازم نحو عدم السماح بأي إشغالات أو انتظار خاطئ للمركبات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق السيولة المرورية بمسار الطريق.

تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة

وأشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال، لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل، لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.