التحقيقات تكشف مفاجأة عن الطفل يوسف.. والمتهم: «كنت بأدبه»

كشفت التحقيقات في واقعة مصرع الطفل يوسف البالغ من العمر 6 سنوات، ضحية ضرب وتعذيب زوج صديقة والدته له، أنه لم يكن له شهادة ميلاد أو مسجلًا في الأوراق الرسمية، وأن والدته كانت متزوجة من أحد أهالي قرية ميت حلفا، والطفل الراحل كان نتاج زيجة سابقة لم تفصح الأم عن تفاصيله.

وذكرت التحقيقات أن والدة الطفل يوسف، وتدعى «عزة .ع.ع»، أنجبت من زوجها الأخير طفلة عمرها عامين، ولكن بسبب تعاملات مالية مع أهل المنطقة بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، دخلت السجن بعد عجزها عن سداد 6 إيصالات أمانة وذلك بعد صدور حكمًا بحسبها لمدة سنتين وبدات في تنفيذه في نهاية فبراير الماضي، لتترك ابنها لدى صديقتها كي تتولى رعايته دون أن تعرف أنه سيموت نتيجة التعذيب والضرب المستمر.

أقوال شهود العيان

وقال جيران صديقة والدة الطفل يوسف، خلال بث مباشر لـ«الوطن»، إن والدته تركته لدى صديقتها ولم يعرف له أبًا، كما أنه لم يمتلك شهادة ميلاد، وأن صديقة والدته وزوجها لم يصونا الأمانة، وبعد أسابيع قليلة من إقامة الطفل لديهما بدأت تظهر على جسده آثار ضرب وتعذيب، إذ كانا يضربانه بالحزام والسلك الكهربائي، وقبل وفاته بيوم واحد ظهر في المنطقة وبه آثار ضرب وحشية، وعندما ذهب إلى النوم، تم الاكتشاف وفاته في اليوم التالي بعد فشل محاولات إيقاظه.

أقوال المتهم في التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن زوج صديقة والدة الطفل الراحل ويدعى «محمد .ع .ع»، 47 سنة، سائق، أدلى في أقواله بتفاصيل الواقعة، بأنه تسبب في إصابة «يوسف»، وكان دائم التعدي عليه بالضرب بسبب شقاوته ومحاولة تأديبه لكثرة تسببه في المشاكل، ويوم الواقعة ضربه ونام الطفل وعند إيقاظه وجده متوفيًا.

وكانت أجهزة مديرية أمن القليوبية قد تمكنت من كشف لغز وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، إذ تبين إصابته بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وتبين أن المتسبب في الواقعة صديقة والدته وتدعى «رضا .م .ص»، 35 سنة، ربة منزل، وزوجها «مسجل خطر» وسبق اتهامه في 12 قضية، بعد أن أودعته والدته لديهما حتى تنتهي من قضاء عقوبة السجن بحقها.