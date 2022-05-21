حظك اليوم برج العذراء السبت 21-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها على الجانب الاجتماعي والمهني والعاطفي والصحي لمواليد برج العذراء، الذي قد واجه بعض أصحابه فترة صعبة على كافة الأصعدة وتحديدًا في محيط العمل، محذره هذا المولود من بعض الأشياء التي يجب أن يأخذها في عين الاعتبار حتى لا يخسر الكثير خلال تلك الفترة التي تعده الأفلاك بأجواء مريحة على كافة الأصعدة.

واليوم السبت 21 مايو، نوضح حظك اليوم لمواليد برج العذراء وفق توقعات الفلك الذي ينصحه باللباقة والتعامل بحرص في كافة الجوانب فضلا عن الحذر في اختيار الجمل التعبيرية وتحديدًا عند الحديث عن الحقوق، كما ينصح الفلك هذا المولود بالتريث في اختيار الأصدقاء خلال تلك الفترة كون العلاقات في حياة هذا البرج تضيف له وتؤثر على مخرجات حياته.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

مهنيا وصحيا، اليوم برج العذراء على الجانب العملي، القمر في منزل الصحة يمنحك الطاقة، وتحسن تنظيم وتوظيف جهودك، كما يخبرك الفلك اليوم السبت بأنك على مدار اليوم قادر على الكثير، فقط انتبه لحقوقك ومكاسبك خلال تلك الفترة من حياتك حتى لا تخسر عزيزي المولود.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الجانب الاجتماعي والعاطفي، فانت اليوم السبت رغم الضغوط التي تقع على كاهلك، فأنت على موعد مع كوكب فينوس في منزلك الثامن وهذا يدفعك للاهتمام بمن تحب وتتحمل مسئولياتك بصدر رحب.