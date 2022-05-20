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عاجل.. مصرع مسن وإصابة آخر باختناق إثر نشوب حريق بعدد من المنازل بقنا

كتب:

رجب آدم
04:36 م | الجمعة 20 مايو 2022
حريق- أرشيفية

حريق- أرشيفية

لقى مسن مصرعه، فيما أصيب شخصًا آخر باختناق في حريق نشب في عدد من المنازل والأحواش في قرية «الميات» بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

نشوب حريق في عدد من المنازل بقنا 

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شخص مسن وإصابة آخر باختناق إثر نشوب حريق في عدد من المنازل بقرية الميات في مركز دشنا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد هاني الأتربي، وجارِ السيطرة على الحرائق.

وجرى تحرير محضرًا بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

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