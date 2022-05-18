انتهاء 70% من أعمال التشطيبات بمشروع مكتبة قنا الإقليمية

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم، سير العمل بأعمال التشطيبات النهائية بمشروع مكتبة قنا الإقليمية، ورافقه في ذلك حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندسة ابتسام صموئيل، وكيل وزارة الإسكان بقنا، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تنفيذ التشطيبات النهائية بمكتبة قنا الإقليمية

وقال محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية بالمبنى، وجاري عمل التشطيبات النهائية من أعمال المحارة والجرانيت والسيراميك وتركيب الأسقف المعلقة، وأنظمة الإطفاء الذاتي والتكييف المركزي، كما تم الانتهاء من تركيب المصاعد، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ لإجمالي الأعمال قد تصل إلى 70%، موضحا أن المكتبة تضم جراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجي، الذي سيضم منطقة معرض للكتاب، ومنطقة أنشطة خارجية للأطفال، ومنطقة مفتوحة للقراءة وأخرى مظللة، وكافتيريا.

مكتبة قنا.. منظومة ثقافية متكاملة

ووجه «الداودي» بضرورة الاهتمام بأعمال «اللاند سكيب» حتى تظهر المكتبة بالشكل الجمالي الذي يليق بمحافظة قنا، خاصة أن المكتبة ستضم كتبا في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة ستكون منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.