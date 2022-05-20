حارس عقار منزل سمير صبري: سمير غانم ودلال عبدالعزيز كانوا قريبين منه جدا

كشف حارس عقار منزل الفنان الراحل سمير صبري عن علاقته بجيرانه، وأبرز زيارات نجوم الوسط الفني له، وآخر ظهور له داخل منزله.

سمير صبري ظهر بعلامات بوجه حزين بعد وفاة سمير غانم

وقال حارس عقار منزل خلال لقائه في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لجريدة «الوطن»، إن سمير صبري ظهر حزينًا بعد وفاة سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، لأنه كان يحبهما موضحا: «سمير غانم ودلال عبد العزيز كانوا دايما بيزوروه في شقته كل أسبوع، وكانوا بيقعدوا معاه فترة طويلة».

الحارس: لا أستبعد أن سبب وفاة سمير صبري حزنه على سمير غانم

وأستطرد: «لا أستبعد أن سبب وفاة سمير صبري حزنه على سمير غانم بسبب مرور اليوم الذكرى الأولى لوفاته، كانوا بيحبوا بعض أوي وعلاقتهم كانت قريبة».

وتابع:«أنا لحد دلوقتي مش مصدق إنه اتوفى، ده كان هنا من يومين وقالي أنا يومين راجع أقعد في الشقة، ربنا يرحمه يا رب ويغفرله كان طيب وجدع».

وفاة سمير صبري

وتوفي الفنان سميرصبري صباح اليوم، عن عمر يناهزالـ86 عامًا، بعد أزمته الصحية الأخيرة التي دخل على إثرها إلى المستشفى، وقررت أسرة الفنان سمير صبري إقامة عزاء الراحل، يوم الاثنين المقبل، في القاعة الرئيسية بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.