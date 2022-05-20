حريق يلتهم منزلين وحوشين بقنا «صور»

نشب حريق هائل، اليوم الجمعة، في مخلفات زراعية في منزلين وحوشين بمنطقة العليمات بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت.

تلقت الحماية المدنية بقنا، بلاغا من الوحدة المحلية لقرية أبوشوشة، بنشوب حريق في منزلين وحوشين بمنطقة العليمات بقرية البحري سمهود، بمركز أبوتشت.

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هاني الأتربي من السيطرة على الحريق قبل امتداده الي المنازل المجاورة، كما تبين أن الحريق نشب في البداية مخلفات زراعية.

أسفر الحريق عن حدوث خسائر مادية دون خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.