السيطرة على حريق التهم محتويات 3 شقق سكنية دون إصابات بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق اندلع في إحدى العمارات السكنية بمنطقة «السادات»، بدائرة حي غرب أسيوط، بعد ظهر اليوم الخميس، خلف المدرسة التجارية للبنات، أسفر عن التهام محتويات 3 شقق، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

إخطار مديرية الأمن باشتعال النار في 3 شقق

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة بورود بلاغ من الأهالى يفيد باندلاع النيران في إحدى العمارات السكنية، في شارع «السادات»، بحي غرب أسيوط، وامتدت النيران إلى 3 شقق سكنية، والتهمت النار محتوياتها، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون وقوع أي إصابات.

الحماية المدنية بمكان الحريق

وفور ورود البلاغ، انتقلت قوات الدفاع المدني، بقيادة المقدم عمرو عزب، إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، و4 سيارات إسعاف تحسباً لوجود مصابين محتملين، وتبين من المعاينة التهام النيران لكامل محتويات إحدى الشقق، وبعض محتويات الشقتين الأخريين.

انتقال مسؤولي المحافظة إلى محل البلاغ

كما انتقل عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية إلى محل الواقعة، من بينهم نائب مأمور قسم أول أسيوط، ورئيس مباحث القسم، وممثلين عن سكرتير عام المحافظة، والسكرتير المساعد، إضافة إلى محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، وعبد الرحمن القرن، مسؤول الأزمات بالحي، وهاني محمد، نائب رئيس الحي.

الحماية المدنية تنقذ سيدة و3 أطفال

وتمكنت قوات الحماية المدنية، خلال السيطرة على الحريق، من إنقاذ حياة سيدة و3 أطفال كانوا عالقين بداخل إحدى الشقق السكنية محل الحريق، دون أي إصابات.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية لبيان الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحريق، والخسائر المترتبة عليه.