حظك اليوم برج العقرب السبت 21-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن حظك اليوم وتوقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني لمولود برج العقرب الذي يعرف عنه أنه قوي الملاحظة كما يتمتع بذكاء عالٍ للغاية، لهذا تجده من أكثر المستفيدين من أوضاع المحيطين به لفرض سيطرته عليهم، كما يتمتع هذا المولود بصراحة تجعل البعض يتردد في العامل معه إلا أن قلة قليلة يفضلون التعامل هذا الشخص كونهم يفضلون التعامل مع الشخص الواضح.

يحب مولود برج العقرب أصدقاءه وعائلته للغاية، كما يعرف عن هذا البرج أنه ينفر ويكره الشخص الكاذب المنافق للغاية، إذ أنه من الشخصيات شديدة الصراحة والوضوح كما ذكرنا في السابق، ويقترب هذا المولود من الأشخاص الواضحة في تعاملاتهم.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

عائليا ومهنيا وعمليا اليوم السبت، احذر عزيزي مولود برج العقرب أن القمر المعاكس قد يصيبك اليوم بالقلق.. لهذا كن حذرا وحاول أن ترتب أفكارك وتجنب الصدام، وانتبه لحقوقك جيدًا حتى لا تخسر ماديا وماليا.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وفي الجانب الاجتماعي والعاطفي المتعلق بالشريك والعائلة الوضع الفلكي قد يتسبب ذلك في خلاف عاطفي أو مع أحد الأصدقاء وعليك أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح عزيزي مولود العقرب.