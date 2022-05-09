الدفاع الأوكرانية: عملية اقتحام روسية لمصنع آزوفستال بالمدفعية والدبابات

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن روسيا تجري عملية لاقتحام مصنع آزوفستال بمساعدة المدفعية والدبابات، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان العسكريون الأوكرانيون المتحصنون منذ أسابيع في ملاجئ في مصنع آزوفستال الضخم، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في وجه الجيش الروسي في مدينة ماريوبول، أعلنوا أنهم لا ينوون الاستسلام.

المتحصنون فى آزوفستال لا ينوون الاستسلام

وقال الضابط في جهاز الاستخبارات الأوكرانية، إيليا سامويلينكو، إن «الاستسلام ليس خيارًا لأن حياتنا لا تهم روسيا، تركنا على قيد الحياة لا يهمّهم».

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن هناك نقاش في الناتو حول نشر تعزيزات عسكرية إضافية بدول البلطيق، منوهة إلى أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إذا انضمت فنلندا للناتو.