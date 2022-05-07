«كييف» تعلن إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال

أعلنت العاصمة الأوكرانية «كييف»، إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال الشهير في مدينة ماريوبول، وذلك وفقا لخبر عاجل نقلته سكاي نيوز.

آزوفستال من أهم مصانع التعدين

ويعتبر مصنع آزوفستال أحد أهم وأكبر مصانع التعدين، ولعب دورا رئيسا في نجاح اقتصاد مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وضخ أكثر من 4 ملايين طن من خام الصلب الخام في العام، ووفر فرص عمل لعشرات الآلاف من سكان المدينة الساحلية، ودون سابقة إنذار تحول من محل عمل إلى مأوى لمئات المقاتلين الأوكران المشاركين في حرب أوكرانيا ضد روسيا، وسمى على إثرها بـ«مصنع الموت».

وتعود بداية الأزمة إلى إعلان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في أبريل الماضي، سيطرة قواته على مدينة ماريوبول الساحلية، خاصة وأنها من أهم الأهداف الاستراتيجية في المعركة الحالية بين رويسا وأوكرانيا، وأشار وقتها إلى حصار أكثر من ألفي مسلح في مصنع المعادن آزوفستال، وفقا لما نقلته سكاي نيوز.

أنفاق مصنع الموت

ويتضمن مصنع «آزوفستال»، العديد من الأنفاق تحت الأرض التي أصبحت ثكنات عسكرية للجيش الأوكراني، وخاصة جنود كتيبة آزوف، التي تعد واحدة من أكثر الوحدات العسكرية مهارة وإثارة للجدل في أوكرانيا، وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على المصنع والقوات المختئبة به، بحسب ما أوضح سكاي نيوز، فضلا أنهم هذه القوات من أكثر القوات تدريبا وتعد هزيمتهتهم والسيطرة عليهم حافزا كبيرا للجنود الروس.