للمرة الـ13 خلال 2022.. مقتل 3 أشخاص جراء قصف إسرائيلي جنوبي دمشق

قتل 3 أشخاص، وأصيب 4 آخرين، جراء قصف إسرائيلي على بعض النقاط جنوب العاصمة السورية «دمشق»، وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إلى وقوع بعض الخسائر المادية جراء القصف، فيما أشار مصدر عسكري، إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وشوهدت حرائق مندلعة في المنطقة المستهدفة وسط انفجارات سمع صداها في «دمشق»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

والقصف الإسرائيلي، هو رقم 13 الذي يستهدف الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري 2022.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة «سانا»، أن العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة الـ11:00 مساء أمس الجمعة «10:00 مساء بتوقيت القاهرة»، عدوانًا برشقات من الصواريخ أرض- أرض، مشيرًا إلى أن الصواريخ انطلقت من اتجاه «الجولان السوري المحتل»، واستهدفت بعض النقاط في جنوبي دمشق، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط «مطار دمشق الدولي»

من جانبها، أشارت مصادر ميدانية لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط «مطار دمشق الدولي»، موضحة أن الموقع المستهدف تتمركز فيه ميليشيات إيرانية، ويضم مستودعات ذخيرة.

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره العاصمة البريطانية «لندن»، إلى اشتعال النيران في مواقع تابعة لميليشيات إيران في محيط «مطار دمشق الدولي»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال «المرصد السوري»، إن انفجارات متتالية هزت «دمشق» جراء تصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية، مشيرًا إلى مقتل 3 ضباط من الدفاع الجوي السوري وإصابة 4 آخرين.

دوي انفجارات عنيفة في الساحل السوري

وأضاف «المرصد السوري»، أن القصف الإسرائيلي طال منطقة جمرايا بريف دمشق ومواقع أخرى بريف دمشق الجنوبي الغربي، مشيرًا إلى دوي انفجارات عنيفة في الساحل السوري، ومنطقة مصياف بريف حماة والمنطقة الوسطى.

وأوضح «المرصد»، أن انفجارات الساحل السوري ومنطقة مصياف ناجمة عن تصدي الدفاعات السورية لصواريخ إسرائيلية، انطلقت من فوق البحر المتوسط.