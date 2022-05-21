مصرع طفل سقط عليه حائط طوب لبن أثناء اللعب في سوهاج

اعتاد الطفل وليد، 4 سنوات، اللعب بفناء منزل الأسرة كل مساء، ظل يمارس لهوه ولم يكن يعلم أنها آخر مرة، إذ سقط عليه حائط طوب لبن بحوش المنزل ليسقط معه الطفل وليد جثة هامدة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية بسوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، يفيد تلقي بلاغ لمركز شرطة جرجا من مستشفي جرجا العام بوصول الطفل «وليد. ح. ع. أ»، 4 أعوام، يقيم بناحية دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج جثة هامدة.

الانتقال لموقع الحادث وسؤال والد الطفل

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية بسوهاج، إلى مستشفى جرجا المركزي، وبالفحص وسؤال والده «حيدر. ع. أ.»، 34 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور بحوش ملحق بمنزله سقط عليه حائط مبني بالطوب اللبن والطين مما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

تقرير الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثة

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لإتخاذ اللازم وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وقد أيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم التصريح بدفن الجثة بعد موافقة النيابة.