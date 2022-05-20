تفاصيل وفاة طفل بالعناية المركزة في المنصورة.. «اتولد بعد حرمان 11 سنة»

صدمة كبيرة عاشتها أسرة الطفل عبد الرحمن محمد حسين القليوبي، عمره 21 يوما، الذي توفي داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد ولادته بضمور في القلب، وطلب الأطباء نقله من رشيد إلى المنصورة لإجراء جراحة له، وكانت الصدمة عندما دخلت والدته حجرة العناية المركزة بالمستشفى ووجدت المخلفات الطبية متناثرة في المكان وصرخت متهمة إدارة المستشفى بالإهمال في النظافة التي تسببت في وفاة الطفل.

الطفل «عبد الرحمن» أنجبته أمه بعد 11 سنة من عدم الإنجاب

قال حسن الشناوي، خال الطفل «عبد الرحمن»، إن الطفل ولد بعد 11 عاما من عدم الإنجاب، وسبق أن ولدت أمه طفلا وتوفي، وبعد 11 عاما حملت في الطفل وأنجبته إلا أنه منذ ولادته في 28 أبريل 2022 وهو يعاني مشكلة صحية بضمور في القلب، وكنا نعرف أن حالة الطفل سيئة.

نقل الطفل من البحيرة إلى المنصورة لإجراء جراحة في القلب

وأضاف الشناوي لـ«الوطن» أن الأطباء قرروا نقل الطفل من محافظة البحيرة إلى مدينة المنصورة يوم الأحد الماضي لإجراء جراحة له، وبالفعل نقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى الخاص، وأجريت له العملية وظل في حجرة العمليات لمدة 7 ساعات، «كان عشمنا في ربنا كبير».

وفاة الطفل وحسرة الأسرة من عدم نظافة العناية المركزة

وواصل: «أبلغونا بوفاة الطفل صباح يوم الخميس وكانت الصدمة الكبيرة عندما دخلنا إلى غرفة العناية المركزة والتي المفروض أن تكون على أعلى مستوى من النظافة، فوجدنا المخلفات الطبية منتشرة في كل مكان، وهذا ظاهر في الفيديو الذي صورته، بل إن الممرضة كانت تحاول أن تخبئ الكاميرا حتى لا تظهر المخلفات الطبية، وطفل في هذه الحالة السيئة يتم وضعه في مكان ملوث والاسم عناية مركزة فهذه كانت صدمتنا».

وتابع: «رأينا منظرا لا يرضي أحدا، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في إدارة المستشفى والعاملين فيها، وابننا عند ربنا ولكن نتمنى ألا يتكرر ما حدث معنا مع أي طفل آخر».

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو تظهر فيه أم في حالة من الانهيار الشديد بغرفة عناية مركزة ‏داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمنصورة، وتستغيث بالمسئولين وهي تؤكد أن وفاة ابنها نتيجة الإهمال في النظافة بالمستشفى، علاوة على ‏تعطل أجهزة الحضانة في المستشفى الخاص، فيما أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أنها تتقصى ما حدث لاتخاذ الإجراء اللازم.