والدة حاتم ضحية حمام السباحة في طنطا تودعه لمثواه الأخير: «حقك عليا»

شيع أهالي قرية منشأة جنزور، إحدى قرى مركز طنطا، في محافظة الغربية، جثمان الطفل حاتم زين الدين، صاحب الـ10 سنوات، والذي لقى حتفه داخل حمام سباحة أحد الأندية الخاصة بطنطا، في أثناء التدريبات.

تشيع جثمان الطفل

شارك في تشييع الجثمان الآلاف من أهالي القرية، إذ أدوا صلاة الجنازة على جثمان الطفل، من أحد مساجد القرية، ثم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في قرية منشأة جنزور، وسط حالة من الحزن الذي سيطر على أهالي القرية، مطالبين بضرورة محاسبة المقصرين والمتسبيين في وفاة هذا الطفل، وظلت تردد والدة الطفل جملة «حقك عليا يا حاتم.. أخواتك بيسألوني عليك».

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة، شهدها اليوم، حمام سباحة أحد الأندية الخاصة بطنطا، عندما توجه الطفل حاتم زين العابدين، صاحب الـ10 سنوات، وابن قرية منشأة جنزور، في مركز طنطا، برفقة والدته وجدته، إلى حمام سباحة أحد الأندية الخاصة بطنطا، للحصول على الحصة التدريبية، وفي أثناء التدريبات غرق في حمام السباحة، وتم انتشاله بواسطة المنقذين، ونقله إلى إحدى المستشفيات بهدف إسعافه، في أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يتضمن وفاة طفل يدعي حاتم زين الدين، في أثناء التدريبات داخل حمام سباحة في أحد الأندية الخاصة نتيجة بمدينة طنطا، وجرى التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.