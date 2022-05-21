للمسافرين.. كيفية استخراج تصريح العمل بالتليفون خطوة بخطوة

يعد تصريح العمل وثيقة معتمدة صادرة من المؤسسات الرسمية للدولة كشرط أساسي للسماح للمواطنين الراغبين في السفر بالمغادرة إلى دولة أخرى بغرض الدراسة أو العمل بالخارج، ويعتبر إذن للمواطن للموافقة على سفره للعمل خارج الحدود المصرية، ويتم استخراجه من الإدارة العامة لتصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية.

استخراج تصريح العمل بالموبايل

أحدثت وزارة الداخلية ثورة رقمية في تقديم خدماتها للمواطنين ومن ضمنها استخراج تصاريح العمل عن طريق مواقعها الإلكترونية عبر الإنترنت دون الحاجة للانتقال للمنشآت الشرطية، والتي تتواجد بها وحدات الإدارة العامة لتصاريح العمل وأيضا توفر هذه المواقع العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، والتي قد توفر على طالب تلك الخدمات الكثير من الوقت والجهد، فضلا عن سهولة الحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

خطوات استخراج التصريح

ويمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، واختيار «إنشاء حساب جديد» ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والوظيفة والمحافظة التابع لها للاستفادة بالخدمات المقدمة، وتسجل البيانات مرة واحدة مع مراعاه حفظ كلمة السر للحساب، لسهولة استخدام الخدمات مرة أخرى دون العودة لإضافة كل البيانات المطلوبة.

خدمات وزارة الداخلية

يتيح موقع خدمات وزارة الداخلية للمواطنين عدة اختيارات منها «تجديد تصاريح العمل، واستخراج بدل فاقد، والحصول على مخالصة»، عبر رابط استخراج تصاريح العمل :https://wpo.moi.gov.eg.

وبعد إدخال البيانات بكل سهولة ويسر، يتم تحديد طريقة دفع الرسوم، إن وجدت وتحديد ميعاد استلام تصاريح العمل المطلوبة في الوقت المناسب.

ويمكن الحصول على تلك الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية ومنها «طلب تصريح عمل»، بكل سهولة ويسر من خلال أي جهاز كمبيوتر، أو عبر الهواتف الذكية المحمولة، بعدة ضغطات بسيطة، ودون مغادرة المنزل أو بذل أي مجهود.

الأوراق المطلوبة

وقال مصدر أمنى إن المستندات المطلوبة إلكترونيًا، هي صورة البطاقة الشخصية وصورة جواز السفر وصورة تصريح العمل القديم وصورة الإقامة أو صورة تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة العمل الموجودة في جواز السفر وصورة الإجازة، وذلك إذا كنت موظفا حكوميًا.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن رسوم تكلفة استخراج تصريح العمل تختلف وفق المؤهل الدراسي سواء التعليم الجامعي أو تعليم متوسط أو تحت المتوسط، الذي حصل عليه المواطن طالب الخدمة حيث تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه للسنة الواحدة.