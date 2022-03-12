مسعف في قنا يُعيد 50 ألف جنيه وتليفون محمول لمصاب

ضرب أحد المسعفين في محافظة قنا مثالاً لعى الأمانة وسجّل موقفًا مثيرًا للإعجاب، عندما أعاد مبلغًا ضخمًا لمصاب جرى إسعافه في حادث مروري على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الترامسة في مركز المدينة.

محضر استلام أموال

تفاصيل القصة وردت في محضر تسليم نقدية جاء نصه: «سلمت أنا، الشاذلي محمد عليان، بمرفق إسعاف قنا، الإمانات الخاصة بشخص يدعى شحتو شحاتة سليمان عبدالمجيد، عبارة كالآتي: 50 ألف جنيه، وتليفون محمول سامسونج جلاكسي إلى نجل المصاب ويدعى عبيد، مقيم الدير الشرقي بمركز قنا».

وقال الشاذلي إن المسعف أو من يعمل في هيئة الإسعاف يجب أن يتصف بالأمانة، باعتبارها أمرًا ضروريًا للعمل في هذه المهنة، متابعاً: «من يقوم بنقل متوفين ومصابين في حوادث، ومعهم أغراضهم قد تكون أموالاً أو مقتنيات، وعلينا كمسعفين حفظها وتسليمها وفق محاضر رسمية وتسليمها لأصحابها».

وتابع الشاذلي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سلَّم مبلغًا ماليًا وتليفونًا محمولاً لصاحبه من قرية الدير الغربي الذي كان مصاب، لافتا إلى أنه «شيء من الأمانة وجزء أصيل من شغلنا».