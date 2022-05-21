عاجل.. تداول امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب أولى ثانوي 2022

تداول عدد من مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي، صورًا زعموا أنها امتحان مادة الفلسفة والمنطق، الذي يعقد ورقياً وإلكترونيا في المدارس المجهزة، بنمط الأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، حيث وضعت الأسئلة المقالية من قبل الإدارات التعليمية، وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير امتحانات الطلاب

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي، موضحاً أن الغرفة لديها تنسيق كامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على سير الامتحانات.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن الوزارة تحقق في الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف مدى صحتها، موضحاً أنه في حالة ثبوت صحة التسريب سيتم تطبيق قانون الغش على الطالب وإحالة الموظف المسؤول إلى التحقيق.

أكواد مختلفة للطلاب

ولفت إلى أنّ امتحانات الفلسفة والمنطق ترسل بأكواد مختلفة للطلاب؛ لمنع التسريب، موضحاً أن الأكواد يتم تسليمها للطلاب قبل انطلاق الامتحان بوقت كافٍ.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تتابع حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية أو الإلكترونية: «نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش»، مؤكداً أنه سيتم تطبيق قانون الغش الجديد.