التحفظ على منقذ بحمام سباحة ناد خاص في طنطا بعد وفاة طفل

تحفظت جهات التحقيقات على منقذ بحمام سباحة أحد الأندية الخاصة بطنطا، وذلك على خلفية واقعة وفاة الطفل حاتم زين العابدين، داخل حمام السباحة أمس، أثناء التدريبات.

كما قررت جهات التحقيق، غلق حمام السباحة محل الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في أماكن الواقعة، من أجل تفريغها.

معاينة مكان الوفاة

ومن جانبها، عاينت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا، حمام سباحة أحد الأندية الخاصة بطنطا، محل واقعة وفاة الطفل حاتم زين العابدين، 10 سنوات، من أجل معرفة ملابسات الحادث.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن وفاة أحد الأطفال أثناء تواجده في حمام سباحة بأحد الأندية الخاصة، بدائره قسم شرطة ثاني طنطا.

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثاني طنطا، أن الطفل يُدعى حاتم زين العابدين، وعمره عشر سنوات ومقيم بقريه منشأة جنزور، إحدى قرى مركز طنطا، وأنه كان في حصة تدريبية على السباحة، ولفظ أنفاسه حال وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصه بطنطا.

دفن جثمان الطفل

كما كشفت التحريات، أن الطفل تعرض إلى الغرق أثناء الحصة التدريبية، وأن المنقذ المسؤول عن حمام السباحة تمكن من انتشاله، وكانت حالته سيئة، ونُقل بواسطه إحدى السيارات إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج ومحاولة إسعافه، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، وكان ذلك برفقة والدته وجدته، وتم التحفظ على الجثمان في مشرحه مستشفى طنطا الجامعي.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة العامة التي قررت ندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها.

وشيّع أهالي القرية الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم، من أحد مساجد القرية، ودُفن في مقابر العائلة بمسقط رأسه في قريه منشأة جنزور، إحدى قرى مركز طنطا.