انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا السبت

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية، في محافظة القاهرة، غدًا السبت الموافق 21 مايو الجاري، وتعقد ورقيًا في المدارس مثلما كانت عليه قبل جائحة كورونا كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه جرى الانتهاء من وضع الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم السبت الموافق 21 مايو الجاري لمدة ساعتين ونصف.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري لمدة ساعتين.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة التربية الدينية يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري لمدة ساعة ونصف.

- - يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الاثنين الموافق 23 مايو الجاري لمدة ساعتين.

- - يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الإثنين الموافق 23 مايو الجاري لمدة ساعة واحدة.

- - يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الجاري لمدة ساعتين.

- - يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء الموافق 25 مايو الجاري لمدة ساعتين.

- - يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 25 مايو الجاري لمدة ساعتين.

- - يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة العلوم يوم الخميس الموافق 26 مايو لمدة ساعتين.