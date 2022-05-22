سعر الدولار اليوم الأحد 22-5-2022 في البنوك المصرية

كشف بنك قناة السويس ومصر والأهلي المصري وعدد من البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، عن سعر الدولار وعدد من العملات الأخرى في بداية التعاملات الصباحية، التي يتم تحديثها خلال ساعات الصباح، ليتثنى للمستثمرين في العملات الورقية وغيرها معرفة السعر قبل عمليات البيع والشراء أو غيرها من التعاملات المالية.

واليوم الأحد 22 مايو الحالي، تقدّم «الوطن» سعر الدولار استجابة لتساؤلات عدد كبير من المواطنين عن سعر العملة الأمريكية في البنوك المختلفة سواء كانت الحكومية أو الخاصة منها، وذلك بالتزامن مع قرار زيادة الفائدة على الجنيه من البنك المركزي الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المسؤول عن المعاملات المالية في مصر 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك الأهلي نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للشراء، بينما 18.29 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الأحد نحو 18.24 جنيه للشراء، ونحو 18.31 جنيه للبيع وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد، كما سجلت العملة الأمريكية في المصرف المتحد 18.21 جنيه للبيع و18.31 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس 18.21 جنيه للبيع و18.31 جنيه للشراء، أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

إيجابيات رفع سعر الفائدة

ويتوقع أن يجذب ارتفاع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري الاستثمار الأجنبي غير المباشر، كما أنّ توقع سعر الدولار الفترة المقبلة في غاية الصعوبة بسبب الظروف المحيطة، وأبرزها الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على الاقتصاد، بحسب الدكتور على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع في تصريحات لـ«الوطن».