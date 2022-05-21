القابضة للمياه: مراجعة الموقف التنفيذي لمشروع التخلص الآمن لمياه الصرف

تتابع المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مشروع توسعات محطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا، ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال ونسب تنفيذها، بحسب بيان الشركة القابضة للمياه.

مد وتدعيم وإحلال شبكات مياه الشرب

وقالت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف في تصريحات صحفية اليوم، إن المشروعات تشمل مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطتي الفقاعي وكفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي مياه شرب كفر ناصر والبرانقة مركز ببا، ومحطة مياه أشمنت مركز ناصر، ومحطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا والتي تغذي بعض قرى مركز ناصر.

الالتزام بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد

وأكدت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ضرورة الالتزام بإنتهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، مشيرة إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة بـ66 قرية وتوابعها بمركزي ببا وناصر، ضمن المرحلة الأولى.

مراجعة الموقف التنفيذي لمشروع التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي

وفي سياق متصل، استقبلت رئيس مياه بنى سويف، المهندسة نهلة عبد السلام مدير عام المخطط العام بالشركة القابضة وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروع التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي بمنطقة بياض العرب شرق النيل، ومراجعة الأعمال المقترح تنفيذها بالمرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.