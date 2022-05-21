القصير: «مستقبل مصر» يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل بنسبة 15%

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن مشروع مستقبل مصر يدعم قدرات الدولة بزيادة صادرتها بنسبة تصل 15% في ظل الجهود الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتنويع الأسواق بوجود 350 منتجًا زراعيًا، و150 سوقًا بسبب جودة المنتجات ومنظومة تدعم الصحة النباتية والهيئات التي تراقب المنتجات.

نظام الدورات الزراعية وتغيير المحاصيل

وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروع مستقبل مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الوزارة تتبع نظام الدورات الزراعية وتغيير المحاصيل، وفي حالة افتراض زراعة 40% محاصيل استراتيجية و35% محاصيل بستانية، و25% محاصيل زيتية نتوقع أن يسهم هذا المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والحبوب بنسبة 15% من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي.

مراحل إضافة أراضي زراعية جديدة

وشرح القصير مراحل إضافة أراضي زراعية جديدة، موضحًا أنَّ المسألة تتطلب وقت وجهد مالي كبير، ومن بعد ذلك يتم التأكّد من مدى صلاحية الأراضي، وتوفر المقنن المائي، والتخطيط للبنية التحتية من قبل الهيئة الهندسية.

ولفت وزير الزراعة إلى أنَّ المراحل التي تتبع البنية التحتية تتمثل في إصلاح وتجهيز الشبكات، واختيار أساليب الزراعة المناسبة، ومن ثم طرح هذه الأراضي للتشغيل مع القطاع الخاص، منوهاً إلى دور وزارة الزراعة في عملية دعم المشروعات بدراسات تحديد التراكيب المحصولية المناسبة وتوفير الدعم الفني والعلمي والدعم بالمكينة الزراعية المختلفة.