زرع وكراسي بمدفن عائلة سمير صبري بالإسكندرية تمهيدا لاستقبال جثمانه (صور)

بدأت أسرة الفنان الراحل سمير صبري، الاستعداد لفرش مقبرة الأسرة، تمهيدا لاستقبال العزاء بعد وصول جثمان الفنان الراحل لمثواه الأخير، اليوم السبت، بمقابر العائلة بمحافظة الاسكندرية .

دفن سمير صبري في مقابر العائلة بالإسكندرية

وشهدت مقابر المنارة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، استعدادات خاصة داخل مقبرة أسرة الفنان الراحل، تمهيدا لتشييع جثمانه بعد الصلاة عليه بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وفاة الفنان سمير صبري

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، داخل أحد فنادق القاهرة اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، وتم إبلاغ أسرته.

وجاءت وفاة سمير صبري بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضي، وأكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة في الصمام «الميترالي»، وأجريت له وقتها قسطرة في القلب.

الفنان سمير صبري ابن الإسكندرية

والفنان سمير صبري، ولد في اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج في كلية فيكتوريا كوليدج، ويعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع، وقدم برنامج «ما يطلبه المستمعون» باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها «هذا المساء» و«كان زمان» و«النادي الدولي»، أما في السينما فقدم عشرات الأفلام، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التلفزيونية.