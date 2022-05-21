حقيقة تسريب امتحان الفيزياء أولى ثانوي 2022.. ومصدر: نواجه الغش بصرامة

علق مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حقيقة تسريب امتحان الفيزياء أولى ثانوي 2022، بعدما انتشرت العديد من الشائعات بخصوص تسريب الامتحان قبل بدايته، إذ تجرى الاختبارات وسط إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين عليها، إضافة إلى تنفيذ تعليمات مشددة، لمواجهة الغش الإلكتروني، ومعاقبة الطلاب الغشاشين.

امتحان الفيزياء ورقيا ولم يسرب

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان مادة الفيزياء ورقيا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8.30 صباحا، ولم يُسرب، مشيراً إلى أن الامتحان الإلكتروني لمادة الفيزياء سيبدأ من الساعة 8.45 دقيقة صباحا وحتى 9.45 دقيقة صباحا، وأن المتداول عن تسريب امتحان الفيزياء أولى ثانوي 2022 غير حقيقي.

عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين داخل لجان الامتحانات

وقال المصدر، إن هناك تعليمات مشددة بمنع الغش داخل لجان الامتحانات، وأنه سيتم توقيع عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين، وإن تسريب امتحان الفيزياء أولى ثانوي 2022 غير حقيقي، مؤكدا أن جميع لجان الامتحانات مؤمنة تمامًا، وأن الوزارة شددت على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بتوقيع عقوبات صارمة على الغشاشين، ومواجهة أي أعطال تقنية فنية فورا حال حدوثها، لمنع تعطل سير الامتحانات.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل لجان الامتحانات

وأضاف أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب، والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا، منوها إلى أنه تم حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، لمنع الزحام وللحد من انتشار كورونا، مؤكدا أنه تم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على سلامة الطلاب، أثناء سير الامتحانات.