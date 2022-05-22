حظك اليوم برج الأسد الأحد 22-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، اليوم الأحد 22 مايو، عن توقعاتها بشأن مواليد برج الأسد الذي يعرف أنه يملك العنصر الناري وأن أسعد أيامه الأحد ولونه المفضل البرتقالي والأصفر الغامق، وأخيرًا أسعد أحجاره الكريمة الماس والياقوت، وبحسب علم التنجيم، فإن مولود هذا البرج دائما ما يحب العائلة ويفضل قضاء الوقت داخل المنزل.

ووفق خبراء الأبراج فإن مولود برج الأسد دائما ما يصطحب أعماله ومهامه داخل المنزل فهو برج دائم العمل من أجل تطوير نفسه، كما أن هذا المولود من أفضل شركاء الحياة على الجانب العاطفي فهو شريك مخلص وصادق وكريم جدًا في جميع علاقاته مع المحطين به.

«الوطن» توضح من خلال تقرير حظك اليوم مواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

رغم الضغوط، الشمس بمنزل الأصدقاء تساعدك على إظهار صفاتك الهائلة وقد تفاجئ من حولك بمواهب جديدة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

إذا كنت متزوجًا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتنازل فأنت مولود برج الأسد الحب والأحاسيس، ورغم ذلك في حال شعرت بالقلق حيال العلاقة تبدأ بالتراجع خطوات للوراء للتفكير بشكل عملي حتى لا تقع في علاقة عاطفية تفقدك الكثير في المستقبل.