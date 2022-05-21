انطلاق حملة لتطعيم طلبة المدارس في الجيزة ضد كورونا.. اعرف أماكنها

بعد انتهاء موسم الامتحانات للجميع الصفوف التعليمية الابتدائية والإعدادية، أعلنت محافظة الجيزة تخصيص 84 مدرسة، في جميع إدارتها التعليمية، لانطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، للطلبة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزارة الصحة بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لأكبر من 12 عاما من الطلبة في محافظة الجيزة، خلال الفترة من غدٍ الأحد الموافق 22 مايو، وحتى الخميس الموافق 2 يونيو 2022، حتى تستعد المدارس بعد ذلك للاستقبال موسم امتحانات الثانوية العامة.

شروط حصول الطلاب على التطعيم

- تقديم صورة من شهادة الميلاد بالرقم القومي.

- توقيع ولي الامر على الاستمارة المستنيرة.

المدارس المخصصة لانطلاق حملة التطعيم

ومن المقرر أن تبدا الحملة غدًا، من خلال النقاط الثابتة في المدارس الإعدادية، اضافة إلى عدة فرق طبية، سيتم نشرها في جميع قرى المحافظة والمراكز التابع لها.

- مدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية «المنيب الإعدادية بنات، صلاح سالم الابتدائية، المنى الابتدائية، والتحرير الابتدائية».

- إدارة شمال الجيزة التعليمية «المستقبل الإعدادية بنات، عمر مكرم الابتدائية، أم المؤمنين الإعدادية ب، والثورة المصرية الرسمية».

- إدارة الشيخ زايد التعليمية «مدرسة الأمل، مدرسة عمرو بن العاص، السيد محمد الحوفي، مدرسة أبو بكر الرسمية».

- إدارة الصف التعليمية وتتضمن «مدرسة الأنوار الابتدائية بالشوبك، مدرسة الاخصاص الابتدائية، مدرسة نجوع العرب».

- إدارة أبو النمرس التعليمية، وتتضمن «مدرسة شبرامنت ع ب، ومدرسة الشهيد عبدالرحمن محفوظ، ومدرسة منوات ع ب».

- إدارة العمرانية التعليمية، وتتضمن «مدرسة الشهيد أسامة أحمد، مدرسة أم الابطال بنات سابقًا، مدرسة هشام شتا ع ب، وديوان عام الإدارة التعليمية».

- إدارة الهرم التعليمية ومدارسها، «مدرسة الفيصلية الإعدادية بنات، مدرسة الفراعنة الرسمية لغات، مدرسة محمود عمر الثانوية بنات، مدرسة منشأة البكاري ث ب».

- إدارة الحوامدية التعليمية ومدارسها «مدرسة أم خنان الإعدادية – أم خنان الثانوية – مدرسة الحوامدية الثانوية بنات – الفنية الثانوية بنات».

- إدارة أوسيم التعليمية ومدارسها «مدرسة أوسيم الثانوية المشتركة – مدرسة برطس ع - بشتيل الثانوية - مدرسة الكوم الأحمر ع ب».

- إدارة أطفيح التعليمية ومدارسها «مدرسة الحرية ع بالكداية، مدرسة إسماعيل الجمال ع بالقبايات، مدرسة أمين كاسب ع، الاخلاص ع بصول».

- إدارة العجوزة التعليمية ومدارسها «مدرسة الأورمان ع بنين – الأورمان ع ث بنات، مدرسة ميت عقبه ب، مدرسة القومية الخاصة».

- إدارة الواحات التعليمية ومدارسها «مدرسة الباويطي الثانوية – الباويطي الإعدادية، مدرسة الشهيد سامح خضير ع - مدرسةالقصر ع».

- إدارة منشأة القناطر التعليمية «مدرسة منشأة القناطر ب – منشأة القناطر ع – مدرسة سمير عقرب ب – مدرسة وردان ع بنات».

- إدارة الوراق التعليمية «مدرسة عبد الله بن رواحه ع بن – الشروق الثانوية – نور المعارف تعليم أساسي - مدرسة جزية محمد ع ب - ديوان عام الإدارة التعليمية».

- إدارة بولاق الدكرور التعليمية «مدرسة الشيخه جواهر ث بنات - مدرسة حمزة بن عبد المطلب ث بنين – الشهيد محمد فاروق وهدان ع ث – أحمد جاد الإعدادية، مدرسة السلام الإعدادية – الشروق الإعدادية – ساطع النعماني الإعدادية».

- إدارة كرداسة التعليمية «مدرسة الوحدة خالد بن الوليد – مدرسة ناهيا – أبو رواش – مجمع مدارس كراداسة ث بنين».

- إدارة 6 أكتوبر التعليمية ومدارسها «مدارس المستقبل تعليم أساسي الحي السادس – الدلتا لغات المتميزة - مدارس الجيل الجديد الحادي عشر – الشهيد محمد صلاح بحدائق أكتوبر».

- إدارة البدرشين التعليمية «مدرسة الشوبك الغربي الثانوية – أبو زيد الثانوية بنات – مدارس عاطف الإسلامبولي ع ب – صالح فخري ع بنات».

- إدارة الدقي التعليمية «مدرسة جمال عبد الناصر ث – الأورمان ع ث – الشهيد أحمد محمود الرسمية لغات – مدرسة هدى شعراوي ع بنات – الشهيد أحمد أبوالدهب (الدقي سابقا)».

- إدارة العياط التعليمية «مدرسة الشهيد عبد الحليم أحمد ع – البليدة للتعليم الأساسي – مدرسة العياط الابتدائية بنين – الجهاد بكفر عمار ب».