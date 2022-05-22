حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 22-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعاتها اليوم الأحد 22 مايو، على الجانب الاجتماعي والمهني والعاطفي والصحي لمواليد برج العذراء، الذي دائمًا ما تجده يقدم المساعدة للآخرين ويوجههم للصواب، كما أنه من الأبراج المعدودة التي تحافظ على جميع أغراضها نظيفة ومرتبة، فتجد خزينة ملابسه مرتبة ودائما ما ينظم المكتبة الخاصة به.

وبحسب علم التنجيم، فإن مولود برج الجوزاء دائما ما يبحث عن ما هو جديد لتعلمه ولتعزيز مخزونه المعرفي، ويساعده في ذلك هو امتلاك أصحاب هذا البرج ذكاء حاد، فضلا عن أنه يحب تحليل الأمور من حوله والتفكير بها جيداً قبل أخذ أي قرار.

و«الوطن» توضح من خلال تقرير حظك اليوم، مواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تقول خبيرة الأبراج لمولود الجوزاء على الجانب الصحي والمهني، أن القمر في منزل الحظ يعدك بلقاءات موفقة وتعرف كيف تحقق تطورا.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وفي الجانب الاجتماعي والعاطفي المتعلق بالمشاعر، تعيش انسجاما مع من حولك وتشعر بسعادة في تواجدك مع الأصدقاء والأهل والأقارب.

سيدة برج الجوزاء

وتمتلك سيدة الجوزاء الكثير من الصفات الحميدة ومنها أنها تجيد تنظيم جميع الأمور ولا تحب الفوضى كرجل هذا البرج، كما أنها تمتلك مهارات تواصل جيدة مع الآخرين، وتعرف كيف تضع حدودها الشخصية ولا تسمح لأحد أن يتجاوز تلك الحدود مهما كلفها الأمر.