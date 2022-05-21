رئيس «صحة النواب» يكشف ضوابط صرف المضادات الحيوية

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس ناقش الفترة الماضية عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها ضوابط صرف المضادات الحيوية عن طريق «روشتة طبيب».

وأوضح «حاتم» انه جرى التوصية بضرورة أن تكون هناك آليات لصرف أدوية المضادات الحيوية بمختلف أنواعها من خلال «روشتة الطبيب»، ولا يجري صرفها لأي مواطن، دون أن يكون هناك سند طبي وتشخيصي يؤكد أحقية الصرف.

حاتم: منع صرف أدوية المضادات الحيوية دون سند صحي

وأضاف رئيس صحة النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات أن منع صرف أدوية المضادات الحيوية دون سند صحي أو روشته طبيب يسهم في الحد من انتشار أي أمراض أو ميكروبات ناتجة عن الاستخدام الخاطئ للأدوية، بجانب التأكيد على منح الدواء لمن يستحقه.

احتياطي مصر من المواد الفعالة

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة ناقشت احتياطي مصر من المواد الفعالة وطرق الاستيراد والجهات التي يتم الاستيراد منها.

وقال «المواد الفعالة يتم استيرادها من دول ومصادر موثوق بها، و تأثرت أيام كورونا، خاصة أن منشا التصدير دولتي الصين والهند، ما أثر على نقص بعض أنواع الأدوية في العالم ككل»، مضيفاً أن مصر نجحت من خلال إنشاء مدينة الدواء في انشاء خطوط انتاج المواد الفعالة للدواء، حتى يجري تقليل الاستيراد.

وتابع قائلا إن مصر تخطو بخطى متسارعة نحو تطوير الصناعات الدوائية بكافة أنواعها، من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي لمختلف المجالات، مشيداً بدعم القيادة السياسية لملف الدواء المصري.