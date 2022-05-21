سيدة تضع 5 توائم بمستشفى المنشاوي العام بطنطا.. حالتهم جيدة

وضعت سيدة 5 توائم في ولادة قيصرية بمستشفى المنشاوي العام بطنطا، التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، وجميع المواليد في حالة صحية جيدة ومكتملي النمو، وكذلك الأم التي بدأت في التحسن، وسط حالة من الفرحة والسعادة انتابت جميع العاملين بالمستشفى وأسرة الأطفال.

أعضاء الفريق الطبي

قام بإجراء العملية فريق طبي ضم كلاً من الدكتورة سحر محروس، رئيس قسم النساء والتوليد في مستشفى المنشاوي العام، والدكتور أحمد عزيز، استشاري النسا والتوليد، والدكتور عزيز عاصي، اخصائي النساء، واخصائي التخدير، هالة الطنطاوي، وفريق التمريض المساعد لهم.

وأوضحت الدكتورة سحر محروس أن الأم وضعت قبل ذلك 3 مرات، وتم استقبالها قبل الولادة داخل المستشفى بنحو أسبوع، من أجل متابعة حالته وتوفير كافة الرعاية الصحية اللازمة لها، والاطمئنان على الحاله الصحية للأم والأجنة، وأيضاً التجهيز لإجراء العملية، وقد تم إجراء العملية بنجاح، بعد متابعة الحالة الصحية للأم والأجنة.

وأشار رئيس قسم النساء والتوليد في مستشفى المنشاوي العام إلى أن وزن جميع المواليد طبيعي، وتم وضعهم في الحضانات داخل المستشفى، من أجل التأكد من حالتهم الصحية، مع توفر كافة أوجه الرعاية الصحية لهم داخل المستشفى.

متابعة حالة الاطفال والأم

من جانبه، كلف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، مدير مستشفى المنشاوي بمتابعة حالة الأم والأطفال الرضع الـ5، وكذلك إنهاء كافة اجراءات تسجيلهم، وتوفير الألبان المدعمة لهم، والأدوية اللازمة لهم، إضافة إلى توفير كافة احتياجاتهم للتأكد من سلامة الأم والأطفال.