مصر الخير: افتتاح 6 مزارع للإنتاج الحيواني تضم نحو 6000 رأس ماشية

أشاد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة الإنتاج الحيواني بمصر باستبدال رؤوس الماشية المتوفرة حاليا لدى الفلاحين بأخرى أكثر إنتاجية في الألبان واللحوم، وأهمية مشاركة المجتمع المدني ومصر الخير في تنمية الثروة الحيوانية وإتاحة فرص العمل لصغار المربين، وذلك خلال افتتاحه لمشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة المصرية.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير: «إننا اليوم نضرب المثل في عمارة الأرض التي أمرنا الله بها، كما أن ذلك بناء لنموذج يحول المجتمع لمجتمع أفضل بالعمل والعلم والنجاح وبذلك نصل الي الحياة والكريمة التي يؤكد عليها دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي».

علي جمعة: تنمية الانسان الهدف الأساسي للمؤسسة

وأضاف، في بيان: «الدعم المستمر للقيادة السياسية للمجتمع المدني جعلنا نعمل في مصر الخير علي بناء نموذجا مثمرا بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ أحد أهم مشروعات الأمن الغذائي والتي تهدف إلي تقليل الفجوة بين ما ينتج محليا من اللحوم الحمراء وما يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلي توفير فرص عمل لصغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين من خلال الاستفادة من المشروع بتسليمهم عدد من رؤوس الماشية من عجلات السمنتال العشار لتربيتها وبيع إنتاجها بما يوفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم وهذا هو الهدف الأساسي للمؤسسة وهو تنمية الانسان وجعله قادرا على العمل وتنمية البيئة التي يعيش فيها من أجل خدمة البلاد والعباد».

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن توزيع رؤوس الماشية يستهدف تحسين سلالة الأبقار لدي صغار المربين في مصر ضمن مشروع قومي أطلقته الحكومة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسلم مؤسسة «مصر الخير» و«أرض الخير» التابعة لها بالتعاون مع وزارة الزراعة عجلات عشار سمنتال محسنة وراثيا ثنائية الغرض (ألبان - لحوم) من أجود أنواع العجلات الأوروبية بالتعاون مع أكبر شركات الإنتاج الحيواني في أوروبا، وهو المشروع الذي يستهدف صغار المربين بهدف تطوير سلالة الأبقار وزيادة إنتاج الالبان وكذلك تنمية انتاج عجول التسمين لإنتاج اللحوم، مشيرا إلى أن تمويل حصول المربين الصغار علي العجلات يتم من خلال قروض ميسرة .

استيراد 1000 رأس عشار عالية الجودة خلال 2021

وواصل: «خلال 2021 تم استيراد 1000 رأس عشار عالية الجودة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 45 مليون جنيه، تم توزيع 600 عجل على صغار المربين، على أن يتم توزيع 400 عجل أخرى على صغار المربين بالمحافظات، وتم ربطها بمراكز تجميع الألبان التابعة لوزارة الزراعة، ومؤكدة انه بنهاية 2022 تم التعاقد على استيراد 1000 رأس أخرى، باستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه، سيتم توزيعها على صغار المربيين والفلاحين».

وتابع: «نسير على تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية في مشاركة المجتمع المدني للمشاركة في تنمية الثروة الحيوانية حيث تم افتتاح 6 مزارع للإنتاج الحيواني تابعة لمؤسسة «مصر الخير»، تضم نحو 6000 رأس ماشية، توزيعهم كالتالي :مزرعة بمحافظة البحيرة وتضم 2000 رأس ماشية و3 مزارع في محافظة الغربية تضم 2200 رأس ماشية، ومزرعة في محافظة بني سويف وتضم 1000 رأس ماشية، ومزرعة بمحافظة دمياط وتضم 800 رأس ماشية».

ووفرت هذه المزارع 300 فرصة عمل للشباب ،وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة بهدف رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة حيث يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بترسيخ التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الإنتاج الحيواني.