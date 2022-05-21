إطلاق أسبوع الكارتون المصري بمركز التنمية الرياضية في شبرا الخيمة

وجَّهت وزارة الشباب والرياضة الدعوة لطلائع مصر، للمشاركة في أسبوع الكارتون المصري، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع، بالتعاون مع نادي الكارتون المصري، خلال الفترة من (22-25) مايو الجاري، مركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة وسيتم بث كافة فعالياته عبر الصفحات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اهتمام كبير من وزارة الشباب بالفنون

يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الشباب والرياضة من اهتمام واسع بالفنون، ودورها في تنشئة وتربية النشء، ونظرا لدور الكارتون للأطفال لربطهم بالعادات والتقاليد المصرية من خلال محتوى فني، لجذبهم بعيداً عن بعض أعمال الكارتون الأجنبي غير المناسبة للطابع المصري.

ويهدف تنظيم أسبوع الكارتون المصري إلى إعادة تقدير الفنون والإحساس بالجمال والانتماء للوطن، غرس قيم الولاء والانتماء للطلائع، وتفعيل الطاقات والأفكار في كل الجوانب، وتأصيل قيم الأخلاق والعادات والتقاليد الإيجابية للطلائع، بالإضافة إلى شغل أوقات الفراغ للطلائع لتنشئة جيل جديد من المبدعين.

مراكز التنمية الرياضية مشروع استثماري ضخم

وفي سياق آخر، يُعتبر مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة أحد المشروعات الاستثمارية الرياضية الضخمة التي وجَّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة التوسع في إنشائها لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والأنشطة الشبابية واكتشاف المواهب في كل المجالات الرياضية والفنية والاجتماعية والابتكارات العلمية ومختلف الابداعات.

وفي إطار خطة التطوير والاستثمار، وقَّع مجلس إدارة مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، التابع لوزارة الشباب، بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية التعاون المهني للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتركيب وحدة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء مجانا لتشغيل المركز.

ووقَّع البروتوكول كل من المستشار علاء المهدي، أمين عام المكتب التنفيذي لمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، وشريف سيد مؤمن المدير التنفيذي للمشروع ممثلا عن جمعية التعاون المهني للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر، أنه تم إرسال دعوة لجميع شركات الإنتاج الفني للمشاركة في إعداد أفلام الكارتون للعرض، وتم انتقاء الأفلام المرسلة قبل عرضها.