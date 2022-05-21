«الزراعة»: الدولة تتحمل عبء المشروعات وتكاليفها لتحقيق الأمن الغذائي

وجه الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الكبير بتوسيع الرقعة الزراعية في مصر، وذلك بافتتاحه مشروع مستقبل مصر، وإن دل هذا الأمر على شيء يدل على مدى تحمل الدولة المصرية العبء والتكاليف من أجل تأمين ملف الأمن الغذائي المصري، مؤكدًا أن مشروع مستقبل مصر يُعد من المشروعات الواعدة لإضافة رقعة زراعية جديدة بجانب مشروع توشكى.

فهيم: الدولة لم تقف أمام شبرا واحدا قابلا للزراعة إلا وتستغله

وأضاف «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الدولة المصرية لا تترك كبيرة أو صغيرة في سبيل تحقيق أهم المحاور في الزراعة وهو التوسع الأفقي إلا وتقوم بها، إذ أنه من فترة صغيرة للغاية كان هناك افتتاح لمشروع توشكى الخير، وهذه رسالة من الدولة للمواطنين بأنها لم تقف أبدًا أمام شبرا واحدا قابلا للزراعة إلا وتتجه نحو زراعته وتعميره، وهذا يعني أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

جهود كبيرة للحفاظ على الأمن الغذائي المصري

وأشار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الدولة المصرية تُحاول توفير محاصيل أزعجت البلد لفترة طويلة، وهي الحبوب، موضحًا أن أمن زراعة محاصيل استراتيجية جزء من الأمن القومي، ومردوده لا يكون اقتصاديًا فقط؛ بل يشمل الحفاظ على ملف الأمن الغذائي المصري، حيث رأينا جميعًا أنه بمجرد حدوث أزمة هنا أو هناك ينقلب العالم رأسًا على عقب؛ لذا تأمين الملف الزراعي مهم لتجاوز الصدمات.