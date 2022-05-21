مهندس في «مستقبل مصر»: المشروع جعل الصحراء جنة خضراء.. كأني بشتغل في أرضي

قال المهندس يوسف صقر، من البحيرة، إنه يعمل بمشروع «مستقبل مصر» منذ 4 سنوات ومسؤول عن قطاع الفاصوليا بالمشروع، ويزرعون عروتين في العام 1.300-1.500 طن للفدان سعر الطن من 17-18 ألف جنيه، موضحًا أن جودة المحصول في المشروع أعلى لكون الإمكانيات بالمشروع حديثة، موضحًا أنه كان يعمل عند مستثمرين من قبل وكان يشعر بنقص كبير في كل الأشياء الخاصة بالإمكانيات، ولكن في «مستقبل مصر» كل الإمكانيات متوفرة.

مشروع الدلتا الجديدة يمثل دلتا تناظر الدلتا القديمة

وأضاف «صقر»، خلال لقائه في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه يعمل خطة لحصاد المحاصيل وبالفعل يتم تنفيذها على أكمل وجه، «أنا هنا بشعر باستقرار كبير، وحاسس إني شغال في أرضي»، مؤكدًا أن مشروع مستقبل مصر حوَّل المنطقة من صحراء إلى جنة خضراء، كما أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل دلتا تناظر الدلتا القديمة، وباكورة هذا المشروع هو مشروع «مستقبل مصر» الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

الشعب اعتاد خلال الأزمنة الماضية على خطط خمسية لا تثمر في النهاية

من ناحية أخرى، علق الإعلامي نشأت الديهي، أن الشعب المصري اعتاد خلال الأزمنة الماضية على خطط خمسية لا تثمر في النهاية إلا عن خطط جديدة، بينما في هذا الزمان نتفاجأ بدعوة لحضور مناسبة لتدشين أو افتتاح مشروع جديد، موضحًا أن هذا المشروع لم يكن يدور بخلد أحد أن تخضر هذا الصحراء الجرداء، «النهارده أنا كنت فخور، وأي حد مصري لازم يبقى فخور، أنا جالي رسائل من أصدقاء في الدول العربية يهنئوني بما يحدث في مصر اليوم».

وتابع: «ناس كتير تواصلوا معايا من الخارج وقالوا إيه الفخر والعظمة اللي انتو فيها دي، ربنا يخضر ويعمر ويملاها لكم بركة، عملتوا المشروعات دي إمتى يا مصريين».