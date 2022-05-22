متحدث الزراعة: نعمل على تعظيم وحدة المياه المستخدمة في الإنتاج النباتي

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل منذ سنوات بعلى تعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه، وذلك في معرض تعليقه على فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر من الإنتاج.

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON، أن هناك محاور لمشروعات كثيرة في هذا الصدد ومشروع الدلتا الجديدة أحد أركان هذه المشروعات المهمة، موضحًا: «إضافة إلى تعظيم إنتاجية وحدة المياه المستخدمة في الإنتاج النباتي وهو ما نراه في عدد كبير من المشروعات المتعلقة سواء بالإنتاج النباتي أو الحيواني».

إتاحة الرؤوس المحسنة

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، هل هناك بلورة لفكرة استبدال رؤوس الماشية لزيادة الإنتاجية، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة: «في نفس السياق السابق وهو تعظيم استخدام كل شيء سواء المساحات المنزرعة أو وحدة المياه ينطبق على التربية للحيوانات كون الفلاح أو المربي سيبذل ذات المجهود سواء في إطعام الرؤوس أو استخدام المياه وهذا يتحسن في الإنتاجية مع إستخدام سلالات محسنة وراثياً تعطي إنتاج أعلى».

وأوضح، أن الدولة المصرية شهدت إطلاق بعض المبادرات مثل توفير بعض هذه الرؤوس المحسنة وراثيًا من خلال جهاز الخدمة الوطنية لبعض المزرعين أو من خلال مشروع البتلو، إضافة إلى البدء في استخدام التلقيح الصناعي وجميعها مبادرات تصب في التوجه ذاته.

توجيه رئاسي واضح والدولة ليست بعيدة عن المزارع

وأكد أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بهذا الصدد مختلف عن المحاور والمبادرات السابقة، مشددًا على أنه دعوة صريحة وتوجيه لوضع خطة طموحة في هذا الصدد، من أجل استبدال هذه الرؤوس حتى يكون الفلاح المصري قادرا على أن يحصل على دخل أعلى نتيجة مجهوده وتعبه في مزارعه.