إصابة 6 أشخاص في انقلاب ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال مستشفى اليوم الواحد 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام «مزارع رجب»، على طريق أبو المطامير الصحراوي، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «أحمد حسين عمار»، 19 سنة، باشتباه نزيف بالمخ وكسر في الساق اليمنى، و«حسين مجدي»، 18 سنة، مصاباً بسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض ونزيف في البطن، و«أحمد محمد صلاح الدين»، 18 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«عبد الرحمن محمد عبد العال»، مصاباً باشتباه بارتجاج بالمخ وكسر في الذراع اليسرى ونزيف في البطن، و«عمر خالد أبو الخير»، 18 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«أحمد ياسر شعبان»، 18 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر باليد اليمنى.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.