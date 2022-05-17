إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، أثر حادث انقلاب سيارة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة، بنطاق ذات المركز.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: مؤمن حسن عبد العال، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، علاء أحمد أبو شنب، 28 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن، شريف أحمد القاسم، 31 سنة، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وأصيب في الحادث أيضا، محمد شحاتة عبد الرحيم، 22 سنة، باشتباه نزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، خالد محمد سليمان، 34 عاما، مصاب باشتباه بكسر بالفقرات القطنية، إسلام شافعي يونس، 18 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، حمادة محمد قاسم، 25 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات.